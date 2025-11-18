Þjálfarinn með krabbamein

Knattspyrnuþjálfarinn Kjetil Rekdal glímir þessa dagana við krabbamein en hann stýrir Íslendingaliðinu Aalesund í Noregi.
Félagið sendi frá sér yfirlýsingu í dag en ekki kemur fram um hvers konar krabbamein er að ræða, aðeins að hann sé kominn í veikindaleyfi.
Í yfirlýsingunni kemur fram að Rekdal hafi gengist undir vel heppnaða aðgerð og sé á batavegi.
Hann var um tíma fyrirliði norska landsliðsins er hann var leikmaður og spilaði með liðum eins og Hertha Berlín og Borussia Mönchengladbach. Þá hefur hann stýrt Rosenborg.
Ólafur Guðmundsson og Davíð Snær Jóhannsson eru leikmenn Aalesund.