Þolinmæðin á þrotum

Danski knattspyrnumaðurinn Yussuf Poulsen er enn og aftur meiddur en hann hefur lítið spilað á leiktíðinni vegna meiðsla.
Poulsen var kallaður inn í danska landsliðshópinn í vikunni en hefur nú þurft að draga sig úr honum vegna meiðsla.
Hamburg keypti Poulsen til sín fyrir tímabilið og gerði hann að fyrirliða en sá danski hefur aðeins verið einu sinni í byrjunarliðinu á leiktíðinni.
Hamburger Abendblatt greinir frá því í dag að stjórnarmenn Hamburg séu komnir með nóg af stöðunni hjá Poulsen og vilji nýjan framherja strax í janúar.