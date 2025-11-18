Van Dijk sló met

Virgil van Dijk skráði nafn sitt í sögubækur hollenska landsliðsins í knattspyrnu þegar hann bar fyrirliðabandið í 4:0-sigri á Litháen í gærkvöldi. Sigurinn tryggði Hollandi sæti á HM 2026 næsta sumar.
Van Dijk, sem einnig er fyrirliði Englandsmeistara Liverpool, lék þá sinn 72. A-landsleik sem fyrirliði.
Það er met, en enginn hefur leikið jafn marga landsleiki fyrir Holland sem fyrirliði.
Alls eru landsleikirnir orðnir 88 og hefur van Dijk því einungis leikið 16 A-landsleiki þar sem hann var ekki fyrirliði.
An incredible achievement, @VirgilvDijk 👏 pic.twitter.com/5pK51D3IPQ— Liverpool FC (@LFC) November 18, 2025