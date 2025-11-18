Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.11.2025 | 15:13

Van Dijk sló met

Virgil van Dijk skallar boltann frá i leiknum gegn Litháen …
Virgil van Dijk skallar boltann frá i leiknum gegn Litháen í gærkvöldi. AFP/John Thys

Virgil van Dijk skráði nafn sitt í sögubækur hollenska landsliðsins í knattspyrnu þegar hann bar fyrirliðabandið í 4:0-sigri á Litháen í gærkvöldi. Sigurinn tryggði Hollandi sæti á HM 2026 næsta sumar.

Van Dijk, sem einnig er fyrirliði Englandsmeistara Liverpool, lék þá sinn 72. A-landsleik sem fyrirliði.

Hollendingar örugglega á HM
Frétt af mbl.is

Hollendingar örugglega á HM

Það er met, en enginn hefur leikið jafn marga landsleiki fyrir Holland sem fyrirliði.

Alls eru landsleikirnir orðnir 88 og hefur van Dijk því einungis leikið 16 A-landsleiki þar sem hann var ekki fyrirliði.

mbl.is
