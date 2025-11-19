Aðeins sex sæti laus á HM

Alls hafa 42 þjóðir af 48, að meðtöldum gestgjöfum, tryggt sér sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.
Í nótt og í gærkvöldi bættust átta þjóðir við, þrjár frá Norður- og Mið-Ameríku og fimm frá Evrópu. Þar með hafa allar þær þjóðir sem gátu tryggt sér beint sæti á mótinu gert það.
Eftir eru umspil sem verða leikin í mars. 16 lið í Evrópu berjast um fjögur laus sæti og sex þjóðir frá fimm mismunandi heimsálfum berjast um síðustu tvö sætin á heimsmeistaramótinu.
Þjóðirnar sem hafa tryggt sér sæti á HM eftir heimsálfum:
Norður- og Mið-Ameríka (6/6):
Bandaríkin (gestgjafi), Kanada (gestgjafi), Mexíkó (gestgjafi), Panama, Curacao (fyrsta skipti), Haítí.
Evrópa (12/16):
England, Frakkland, Holland, Noregur, Þýskaland, Spánn, Portúgal, Sviss, Belgía, Austurríki, Skotland, Króatía.
Suður-Ameríka (6:6):
Argentína, Brasilía, Ekvador, Kólumbía, Úrúgvæ, Paragvæ.
Asía (8/8):
Japan, Ástralía, Íran, Suður-Kórea, Úsbekistan (fyrsta skipti), Jórdanía (fyrsta skipti), Katar, Sádi-Arabía.
Afríka (9/9):
Senegal, Marokkó, Grænhöfðaeyjar (fyrsta skipti), Alsír, Egyptaland, Túnis, Fílabeinsströndin, Suður-Afríka, Gana.
Eyjaálfa (1/1):
Nýja-Sjáland.
Umspil sex þjóða frá fimm heimsálfum fer að öllum líkindum fram í Mexíkó í mars.
Lýðveldið Kongó frá Afríku, Bólivía frá Suður-Ameríku, Súrínam og Jamaíka frá Norður- og Mið-Ameríku, Írak frá Asíu og Nýja-Kaledónía frá Eyjaálfu berjast um tvö sæti.
Kongó og Írak standa þar best að vígi vegna þess að staða þeirra á heimslista kemur þeim beint í sinn hvorn úrslitaleikinn.
Ljóst er að Bólivía mætir annaðhvort Jamaíku eða Súrínam í undanúrslitum og sömu sögu er að segja af Nýju-Kaledóníu. Dregið verður á morgun.
Á morgun verður einnig dregið í umspil Evrópuþjóða. Ljóst er hvaða 16 þjóðir verða í pottinum og í hvaða styrkleikaflokkum.
Flokkur 1: Ítalía, Danmörk, Tyrkland, Úkraína.
Flokkur 2: Pólland, Wales, Tékkland, Slóvakía.
Flokkur 3: Írland, Albanía, Bosnía og Hersegóvína, Kósovó.
Flokkur 4: Svíþjóð, Rúmenía, Norður-Makedónía, Norður-Írland.
Fyrst verður dregið í undanúrslit þar sem þjóðir í fyrsta styrkleikaflokki munu dragast gegn þjóðum í fjórða styrkleikaflokki. Þjóðir úr öðrum styrkleikaflokki dragast svo gegn þjóðum úr þeim þriðja.
Eftir það verður dregið í úrslitaleikina fjóra, þ.e. hverjum sigurvegarar undanúrslitaviðureignanna mega vænta að keppa við um lausa sætið.
Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar í Írlandi eru í þriðja flokki og geta því dregist gegn Póllandi, Wales, Tékklandi eða Slóvakíu.