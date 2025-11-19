Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.11.2025 | 10:22

Aðeins sex sæti laus á HM

Stuðningsmenn Haítí fagna sæti á HM 2026 í Port-au-Prince í …
Stuðningsmenn Haítí fagna sæti á HM 2026 í Port-au-Prince í nótt. AFP/Clarens Siffroy
Gunnar Egill Daníelsson

Alls hafa 42 þjóðir af 48, að meðtöldum gestgjöfum, tryggt sér sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.

Í nótt og í gærkvöldi bættust átta þjóðir við, þrjár frá Norður- og Mið-Ameríku og fimm frá Evrópu. Þar með hafa allar þær þjóðir sem gátu tryggt sér beint sæti á mótinu gert það.

Eftir eru umspil sem verða leikin í mars. 16 lið í Evrópu berjast um fjögur laus sæti og sex þjóðir frá fimm mismunandi heimsálfum berjast um síðustu tvö sætin á heimsmeistaramótinu.

Þjóðirnar 42 sem fara á HM

Þjóðirnar sem hafa tryggt sér sæti á HM eftir heimsálfum:

Norður- og Mið-Ameríka (6/6):

Bandaríkin (gestgjafi), Kanada (gestgjafi), Mexíkó (gestgjafi), Panama, Curacao (fyrsta skipti), Haítí.

Evrópa (12/16):

England, Frakkland, Holland, Noregur, Þýskaland, Spánn, Portúgal, Sviss, Belgía, Austurríki, Skotland, Króatía.

Suður-Ameríka (6:6):

Argentína, Brasilía, Ekvador, Kólumbía, Úrúgvæ, Paragvæ.

Asía (8/8):

Japan, Ástralía, Íran, Suður-Kórea, Úsbekistan (fyrsta skipti), Jórdanía (fyrsta skipti), Katar, Sádi-Arabía.

Afríka (9/9):

Senegal, Marokkó, Grænhöfðaeyjar (fyrsta skipti), Alsír, Egyptaland, Túnis, Fílabeinsströndin, Suður-Afríka, Gana.

Eyjaálfa (1/1):

Nýja-Sjáland.

Sex þjóða álfuumspil

Umspil sex þjóða frá fimm heimsálfum fer að öllum líkindum fram í Mexíkó í mars.

Lýðveldið Kongó frá Afríku, Bólivía frá Suður-Ameríku, Súrínam og Jamaíka frá Norður- og Mið-Ameríku, Írak frá Asíu og Nýja-Kaledónía frá Eyjaálfu berjast um tvö sæti.

Kongó og Írak standa þar best að vígi vegna þess að staða þeirra á heimslista kemur þeim beint í sinn hvorn úrslitaleikinn.

Ljóst er að Bólivía mætir annaðhvort Jamaíku eða Súrínam í undanúrslitum og sömu sögu er að segja af Nýju-Kaledóníu. Dregið verður á morgun.

Stuðningsmenn Lýðveldisins Kongó fagna sínum mönnum í Kinshasa eftir að …
Stuðningsmenn Lýðveldisins Kongó fagna sínum mönnum í Kinshasa eftir að liðið vann umspilsleik gegn Nígeríu um að komast í álfuumspilið. AFP/Hardy Bope

16 þjóðir berjast um fjögur sæti

Á morgun verður einnig dregið í umspil Evrópuþjóða. Ljóst er hvaða 16 þjóðir verða í pottinum og í hvaða styrkleikaflokkum.

Flokkur 1: Ítalía, Danmörk, Tyrkland, Úkraína.
Flokkur 2: Pólland, Wales, Tékkland, Slóvakía.
Flokkur 3: Írland, Albanía, Bosnía og Hersegóvína, Kósovó.
Flokkur 4: Svíþjóð, Rúmenía, Norður-Makedónía, Norður-Írland.

Fyrst verður dregið í undanúrslit þar sem þjóðir í fyrsta styrkleikaflokki munu dragast gegn þjóðum í fjórða styrkleikaflokki. Þjóðir úr öðrum styrkleikaflokki dragast svo gegn þjóðum úr þeim þriðja.

Eftir það verður dregið í úrslitaleikina fjóra, þ.e. hverjum sigurvegarar undanúrslitaviðureignanna mega vænta að keppa við um lausa sætið.

Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar í Írlandi eru í þriðja flokki og geta því dregist gegn Póllandi, Wales, Tékklandi eða Slóvakíu.

