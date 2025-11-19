Arftaki Heimis sagði upp störfum

Enski knattspyrnuþjálfarinn Steve McClaren hefur ákveðið að segja starfi sínu sem landsliðsþjálfari Jamaíku lausu eftir að honum mistókst að koma liðinu beint á HM 2026 í nótt.
Jamaíka hefði þurft sigur gegn Curacao á heimavelli í B-riðli undankeppni Norður- og Mið-Ameríku en gerði einungis markalaust jafntefli sem þýðir að Curacao verður fámennasta þjóðin sem tekur þátt á heimsmeistaramóti frá upphafi.
Þrátt fyrir þetta er Jamaíka ekki úr leik þar sem annað sætið tryggði liðinu sæti í sex þjóða álfuumspili í mars.
McClaren, sem tók við starfinu af Heimi Hallgrímssyni, verður hins vegar ekki við stjórnvölinn þá þegar Jamaíka freistar þess áfram að komast á sitt fyrsta heimsmeistaramót síðan árið 1998.
Jamaíka mætir annaðhvort Bólivíu eða Nýju-Kaledóníu í undanúrslitum þess umspils og svo annaðhvort Lýðveldinu Kongó eða Írak í úrslitaleik, komist liðið þangað.
Tvær þjóðir komast áfram í gegnum álfuumspilið, sem fer að líkindum fram í Mexíkó í mars.