Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.11.2025 | 10:43 | Uppfært 11:40

Arftaki Heimis sagði upp störfum

Steve McClaren er hættur með jamaíska landsliðið.
Steve McClaren er hættur með jamaíska landsliðið. AFP/Ricardo Makyn

Enski knattspyrnuþjálfarinn Steve McClaren hefur ákveðið að segja starfi sínu sem landsliðsþjálfari Jamaíku lausu eftir að honum mistókst að koma liðinu beint á HM 2026 í nótt.

Jamaíka hefði þurft sigur gegn Curacao á heimavelli í B-riðli undankeppni Norður- og Mið-Ameríku en gerði einungis markalaust jafntefli sem þýðir að Curacao verður fámennasta þjóðin sem tekur þátt á heimsmeistaramóti frá upphafi.

Þrátt fyrir þetta er Jamaíka ekki úr leik þar sem annað sætið tryggði liðinu sæti í sex þjóða álfuumspili í mars.

Tók við af Heimi

McClaren, sem tók við starfinu af Heimi Hallgrímssyni, verður hins vegar ekki við stjórnvölinn þá þegar Jamaíka freistar þess áfram að komast á sitt fyrsta heimsmeistaramót síðan árið 1998.

Jamaíka mætir annaðhvort Bólivíu eða Nýju-Kaledóníu í undanúrslitum þess umspils og svo annaðhvort Lýðveldinu Kongó eða Írak í úrslitaleik, komist liðið þangað.

Tvær þjóðir komast áfram í gegnum álfuumspilið, sem fer að líkindum fram í Mexíkó í mars.

