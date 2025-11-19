Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.11.2025 | 9:05

Danskir fjölmiðlar fara hamförum

Rasmus Kristensen fékk að líta rauða spjaldið gegn Skotlandi í …
Rasmus Kristensen fékk að líta rauða spjaldið gegn Skotlandi í gær. AFP/Andy Buchanan

Danskir fjölmiðlar fóru hamförum eftir að Danmörk tapaði fyrir Skotlandi, 4:2, í C-riðli undankeppni HM 2026 í Glasgow í Skotlandi.

Tapið þýðir að Danir þurfa að fara í umspil til þess að tryggja sér sæti á HM en fyrir leik gærdagsins dugði liðinu jafntefli gegn Skotum til þess að tryggja HM-sætið.

Skotar á HM eftir lygilegan sigur á Dönum
Skotar á HM eftir lygilegan sigur á Dönum

Leikurinn í gær var hádramatískur en staðan var jöfn, 2:2, þegar 90 mínútur voru liðnar af leiknum. Kieran Tierney kom Skotum yfir, 3:2, á þriðja mínútu uppbótartímans og Kenny McLean innsiglaði sigur Skota á áttundu mínútu uppbótartímans.

Ekki hægt að koma því í orð

Danski miðillinn Tipsbladet gekk langt í sinni fyrirsögn eftir leikinn. „Katastrófa! Danmörk missti af HM-sætinu,“.

Þá talaði miðillinn Bold.dk um fíaskó í Glasgow. „Danskt HM-fíaskó eftir mikla dramatík,“ sagði í fyrirsögn miðilsins.

BT gekk líklega lengst allra. „Danskt sjokk. Þetta er svo fáránlegt að það er ekki hægt að koma því í orð,“ sagði í fyrirsögn BT en Danir eru nú á leið í umspil sem verður dregið í á morgun.

mbl.is
