Gat ekki hætt að hugsa um Diogo Jota

Andy Robertson, fyrirliði skoska landsliðsins í knattspyrnu og leikmaður Englandsmeistara Liverpool, viðurkennir að hafa átt erfitt fyrir úrslitaleik liðsins gegn Danmörku í undankeppni HM 2026 í gærkvöldi.
Skotland vann 4:2 í ótrúlegum leik og tryggði sér þar með sæti á HM í fyrsta skipti síðan árið 1998.
„Ég faldi það vel en í dag var ég í molum. Ég veit hvað ég er orðinn gamall og að þetta gæti verið síðasta tækifæri mitt til þess að fara á heimsmeistaramót. Ég gat ekki hætt að hugsa um vin minn Diogo Jota í dag.
Við töluðum svo mikið um að fara á HM því hann missti af síðasta móti með Portúgal og ég komst ekki þangað með Skotlandi. Ég veit að hann brosir yfir mér í dag,“ sagði Robertson meyr í samtali við breska ríkisútvarpið eftir leikinn.
Jota, sem var liðsfélagi hans hjá Liverpool, lést í bílslysi á Spáni í sumar aðeins 28 ára gamall. Robertson er 31 árs og verður 32 ára þegar HM 2026 fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.
„Ég er svo glaður að þetta hafi endað svona. Þessi hópur af leikmönnum og þjálfarateymi er það besta sem ég hef verið hluti af hérna.
Ræða þjálfarans [Steve Clarke] fyrir leikinn var ótrúleg. Hann fór yfir öll stóru augnablikin sem við höfum upplifað saman. Við upplifðum miklar tilfinningar.
Að takast að gera þetta fyrir hann, þjálfarateymið og fjölskyldur okkar sjá til þess að þetta er eitt besta kvöld ævi minnar. Við gefumst aldrei upp. Við höldum alltaf áfram og þetta var einn af klikkuðustu leikjunum.
Ég get ekki beðið eftir því að fara aftur til Liverpool og fá mér rauðvínsglas með pabba þínum,“ bætti bakvörðurinn reyndi við og beindi þar orðum sínum til Kelly Cates, lýsanda hjá breska ríkisútvarpinu og dóttur skosku goðsagnarinnar Sir Kenny Dalglish.