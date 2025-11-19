Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.11.2025 | 8:43

Gestgjafarnir fóru illa með Úrúgvæ

Gio Reyna og Alex Freeman fagna marki þess síðarnefnda í …
Bandaríska karlalandsliðið í knattspyrnu vann glæsilegan sigur á Úrúgvæ, 5:1, í vináttulandsleik í Tampa í Flórídaríki í nótt.

Bandaríkin, sem eru ein af þremur gestgjöfum HM 2026 næsta sumar, fóru hamförum í fyrri hálfleik og komust í 4:0.

Alex Freeman skoraði tvívegis auk þess sem Sebastian Berhalter og Diego Luna komust á blað.

Giorgio de Arrascaeta minnkaði muninn fyrir Úrúgvæ, sem fer einnig á HM, en Tanner Tessmann bætti svo við fimmta markinu stuttu eftir að Rodrigo Bentancur hafði fengið beint rautt spjald í liði Úrúgvæ.

Öruggt hjá Kólumbíu

Kólumbía vann þá þægilegan sigur á Ástralíu, 3:0, í New York í Bandaríkjunum.

Báðar þjóðir fara á heimsmeistaramótið en mörkin komu öll seint í leiknum.

James Rodríguez braut ísinn með marki úr vítaspyrnu á 76. mínútu, Luis Díaz tvöfaldaði forystuna einni mínútu fyrir leikslok og Jefferson Lerma innsiglaði sigurinn í uppbótartíma.

