Gestgjafarnir fóru illa með Úrúgvæ

Bandaríska karlalandsliðið í knattspyrnu vann glæsilegan sigur á Úrúgvæ, 5:1, í vináttulandsleik í Tampa í Flórídaríki í nótt.
Bandaríkin, sem eru ein af þremur gestgjöfum HM 2026 næsta sumar, fóru hamförum í fyrri hálfleik og komust í 4:0.
Alex Freeman skoraði tvívegis auk þess sem Sebastian Berhalter og Diego Luna komust á blað.
Giorgio de Arrascaeta minnkaði muninn fyrir Úrúgvæ, sem fer einnig á HM, en Tanner Tessmann bætti svo við fimmta markinu stuttu eftir að Rodrigo Bentancur hafði fengið beint rautt spjald í liði Úrúgvæ.
Kólumbía vann þá þægilegan sigur á Ástralíu, 3:0, í New York í Bandaríkjunum.
Báðar þjóðir fara á heimsmeistaramótið en mörkin komu öll seint í leiknum.
James Rodríguez braut ísinn með marki úr vítaspyrnu á 76. mínútu, Luis Díaz tvöfaldaði forystuna einni mínútu fyrir leikslok og Jefferson Lerma innsiglaði sigurinn í uppbótartíma.