Häcken vann Íslendingaslaginn og getur mætt Blikum

Fanney Inga Birkisdóttir er annar markvarða Häcken.
Fanney Inga Birkisdóttir er annar markvarða Häcken. Ljósmynd/Alex Nicodim

Sænsku meistararnir Häcken slógu út ítalska liðið Inter Mílanó þegar Íslendingafélögin mættust í seinni leik sínum í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta í Mílanó í kvöld.

Häcken vann fyrri leikinn í Gautaborg, 1:0, og nægði því jafntefli í kvöld, og náði því með markalausu jafntefli.

Häcken mætir því annað hvort Breiðabliki eða Fortuna Hjörring sem eru langt komin með framlengingu sína í Danmörku, þar sem Blikar eru yfir, 4:2.

Cecilía Rán Rúnarsdóttir markvörður og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir léku báðar allan leikinn með Inter en Fanney Inga Birkisdóttir var varamarkvörður Häcken.

