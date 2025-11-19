Häcken vann Íslendingaslaginn og getur mætt Blikum

Sænsku meistararnir Häcken slógu út ítalska liðið Inter Mílanó þegar Íslendingafélögin mættust í seinni leik sínum í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta í Mílanó í kvöld.
Häcken vann fyrri leikinn í Gautaborg, 1:0, og nægði því jafntefli í kvöld, og náði því með markalausu jafntefli.
Häcken mætir því annað hvort Breiðabliki eða Fortuna Hjörring sem eru langt komin með framlengingu sína í Danmörku, þar sem Blikar eru yfir, 4:2.
Cecilía Rán Rúnarsdóttir markvörður og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir léku báðar allan leikinn með Inter en Fanney Inga Birkisdóttir var varamarkvörður Häcken.