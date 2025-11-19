Knattspyrnusambandið refsar leikmönnum

Miðjumaðurinn Tomás Soucek fær ekki að vera með fyrirliðabandið í næsta leik tékkneska landsliðsins í fótbolta.
Forráðamenn knattspyrnusambandsins þar í landi eru ekki sáttir við leikmanninn eftir leik við Gíbraltar í undankeppni HM í byrjun vikunnar.
Soucek, sem leikur með West Ham á Englandi, hundsaði stuðningsmenn tékkneska liðsins eftir 6:0-sigur liðsins á Gíbraltar og fór beint inn í klefa eftir leik.
Í yfirlýsingu sambandsins kemur fram að leikmenn fái ekki bónusgreiðslur fyrir verkefnið og þá verður Soucek ekki með fyrirliðabandið í næsta leik.
Tékkland endaði í öðru sæti L-riðils í undankeppni HM og er á leiðinni í umspil um sæti á lokamótinu.