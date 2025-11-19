Mögnuð ræða Heimis vekur athygli

Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í knattspyrnu, lét nokkur vel valin orð falla eftir magnaðan 3:2-sigur Írlands á Ungverjalandi, sem tryggði liðinu sæti í umspili um laust sæti á HM 2026.
„Ef við vinnum næsta leik eru allir leikir upp frá því stærri og stærri. Þið eruð búnir að búa til augnablik og umhverfi sem markast af ólýsanlegum þroska. Það verða alltaf stærri og stærri prófraunir sem bíða ykkar.
Þið bjugguð þetta til. Við sköpuðum þetta augnablik. Ég veit allt um hvernig þjóðinni líður. Þið lyftið henni upp, allir eru í skýjunum. En hugsið um ykkur sjálfa og þetta augnablik, með þeim möguleikum sem það getur búið til fyrir ykkur í framtíðinni,“ sagði Heimir.
„Þið munið fá fjölda smáskilaboða frá vinum. Það vilja allir vera vinir ykkar núna. Á þessu augnabliki ættum við að hugsa til baka um alla þá sem hafa stutt okkur alla tíð á þessari vegferð.
Einbeitið ykkur að því fólki, sem hefur hjálpað ykkur á þessu ferðalagi, sem hefur stutt við bakið á ykkur á þessari vegferð. Því núna eigið þið ykkur marga stuðningsmenn. Núna er stuðningurinn mikill.
Heiðrið þá sem hafa hvatt ykkur áfram, hjálpað ykkur allan tímann og stutt þetta landslið. Notið þetta augnablik til þess að njóta þess með stuðningsmönnunum hérna úti. Upplifið hvernig þeim líður.
Ekki hugsa um gaurinn sem sendir ykkur smáskilaboð og kveðst vilja vera vinur ykkar akkúrat núna. Við eigum allir marga vini þegar við vinnum,“ hélt Eyjamaðurinn áfram.
Heimir hrósaði þá varafyrirliða sínum Séamus Coleman sérstaklega, sem hefur varla spilað með Everton á tímabilinu en stóð sig frábærlega í tveimur sigurleikjum í nýafstöðnum landsleikjaglugga.
„Á fréttamannafundinum í gær þegar ég var spurður út í Séamus sagði ég að það væru til tvær tegundir af fólki; það eru rafhlöður sem gefa hópi orku þegar þú ert að byggja upp lið. Rafhlöður gefa hópi orku, gleði og ástríðu.
Og þvílík rafhlaða sem þessi gaur er og mikið sem við erum lánsamir að hafa hann. Svo eru ryksugur sömuleiðis, sem soga úr þér orkuna, sem fjarlægja gleðina. Við þurfum mikið af rafhlöðum og þessi hópur hér sýnir þetta stöðugt meira.
Það eru allir að leggja sitt af mörkum hjá þessu liði og það er þetta sem við þurfum meira af. Því leikirnir fara bara stækkandi. Þess vegna þurfum við fleiri svona leikmenn í hverjum einasta leik sem við spilum.“
„Við þurfum fleiri. Hugsið um þetta augnablik. Þið skulið auðvitað njóta þess. Á morgun þegar þið vaknið munuð þið átta ykkur á því sem þið áorkuðuð. Eftir 20 ár eða tíu munu allir Írar hugsa til baka og segja: “Þeir hófu þetta.”
Þetta byrjaði í Dublin gegn Portúgal og svo í Ungverjalandi gegn heimamönnum. Þessi vegferð er bara nýhafin. Velgengni er ekki að vinna og velgengni er ekki núna. Velgengni er samfelld vegferð í rétta átt.
Þetta er vegferð sem heldur stöðugt áfram. Njótið augnabliksins en við erum á vegferð. Við erum á vegferð og notið þetta augnablik til þess að þakka þeim sem eiga það skilið. Þetta var stórkostlegt,“ sagði Eyjamaðurinn að lokum.