Pogba loks að snúa aftur?

Paul Pogba verður að líkindum í leikmannahópi Mónakó í fyrsta sinn um komandi helgi. AFP/Frederic Dides

Franski knattspyrnumaðurinn Paul Pogba gæti snúið aftur á völlinn um næstu helgi, tveimur og hálfu ári eftir að hann spilaði síðast.

Pogba samdi við Mónakó í sumar eftir að hafa tekið út 18 mánaða keppnisbann fyrir lyfjamisferli.

Hann hefur ekki enn komið við sögu á tímabilinu eftir að hafa meiðst tvisvar á undanförnum mánuðum, stuttu áður en Pogba átti að vera í leikmannahópnum í fyrsta skipti.

Spilaði síðast árið 2023

Nú hefur Sebastien Pocognoli, knattspyrnustjóri Mónakó, greint frá því á fréttamannafundi að miðjumaðurinn gæti verið í leikmannahópnum fyrir leik gegn Rennes í frönsku 1. deildinni.

Upphaflega var Pogba úrskurðaður í fjögurra ára bann í september árið 2023 en það var minnkað í 18 mánuði eftir áfrýjun mánuði síðar.

Síðast spilaði hann fyrir Juventus í ítölsku A-deildinni í lok maí árið 2023.

