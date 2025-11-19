Slógu met Íslands og fara á HM

Curacao skráði sig í nótt á spjöld knattspyrnusögunnar þegar liðið tryggði sér sæti á HM 2026 karla og komst þannig á mótið í fyrsta sinn í sögunni. Curacao verður lang fámennasta þjóðin sem hefur tekið þátt á heimsmeistaramóti.
Aðeins 155.000 manns búa í Curacao, sem vann B-riðil undankeppni Mið- og Norður-Ameríku með því að gera markalaust jafntefli við Jamaíku í Kingston í nótt.
Fyrra met átti Ísland sem komst á HM 2018 í Rússlandi, þegar íbúar hér á landi voru tæplega 350.000.
Curacao, sem tilheyrir Hollandi, þurfti á jafntefli eða sigri að halda gegn Jamaíku. Með sigri hefði Jamaíka hrifsað efsta sætið af Curacao.
Jamaíka hafnaði í öðru sæti og fer í álfuumspil í mars.
Í C-riðli tryggði Haítí sér sigur með því að vinna góðan heimasigur á Níkaragva, 2:0. Haítí fer því á heimsmeistaramót í fyrsta sinn síðan árið 1974 og í annað sinn frá upphafi.
HM 2026 fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar en öllum ríkisborgurum Haítí er meinað að ferðast til Bandaríkjanna samkvæmt tilskipun Donalds Trumps forseta.
Kosta Ríka og Hondúras mættust í nokkurs konar úrslitaleik í riðlinum en markalaust jafntefli þeirra þýðir að báðar þjóðir eru úr leik.
Í A-riðli tryggði Panama sér sæti á HM í annað sinn frá upphafi með því að leggja El Salvador örugglega að velli á heimavelli, 3:0.
Panama vann þannig riðilinn en Súrínam hefði með sigri gegn Gvatemala unnið riðilinn.
Súrínam tapaði hins vegar 3:1 á útivelli og fer í álfuumspilið sem fer að líkindum fram í Mexíkó í mars.
Súrínam, Jamaíka, Írak, Lýðveldið Kongó, Bólivía og Nýja-Kaledónía munu berjast um tvö laus sæti á HM í því umspili.