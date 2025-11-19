Spáir því að íslenski táningurinn verði stjarna

Viktor Bjarki Daðason hefur vakið mikla athygli fyrir framgöngu sína með danska knattspyrnuliðinu FC Kaupmannahöfn.
Viktor varð þriðji yngri markaskorarinn í sögu Meistaradeildar Evrópu þegar hann skoraði gegn Dortmund á dögunum og hefur nýtt tækifærin vel í dönsku höfuðborginni.
Ragnar Sigurðsson þjálfaði Viktor hjá Fram og lék einnig með FCK og hann ræddi við Bold um íslenska táninginn.
„Ég var ekki lengi að fá hann til að æfa með meistaraflokknum. Hann er með ótrúlegan styrk og klárar færin glæsilega. Það sást strax að hann væri sérstakur.
Ég setti hann inn á þegar 30 mínútur voru eftir af leik og að sjá hreyfingarnar á vellinum og hvernig hann spilaði. Það var augljóst að hann yrði stjarna,“ sagði Ragnar.