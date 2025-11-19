Spánn jafnaði met

Spænska karlalandsliðið í knattspyrnu jafnaði í gærkvöldi met sem Ítalía átti þegar liðið gerði jafntefli við Tyrkland, 2:2, í undankeppni HM 2026.
Úrslitin tryggðu Evrópumeisturunum beint sæti á heimsmeistaramótinu en Tyrkland hefði þurft að vinna leikinn með sjö mörkum til þess að komast upp fyrir Spánverja í E-riðli.
Spánn hefur nú leikið 31 leik í röð án þess að tapa, sem Ítalía áorkaði einnig á árunum 2018 til 2021.
Spánverjar töpuðu síðast í mars árið 2023, fyrir Skotlandi í undankeppni EM 2024, en fylgdu því eftir með því að vinna mótið í Þýskalandi og eru enn á frábæru skriði.
Í 31 leik hefur Spánn unnið 25 sinnum og gert sex jafntefli.