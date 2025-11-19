Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.11.2025 | 13:21

Spánn jafnaði met

Spánverjar fóru ekki yfir um í fagnaðarlátunum eftir að sætið á HM var í höfn í gærkvöldi.

Spænska karlalandsliðið í knattspyrnu jafnaði í gærkvöldi met sem Ítalía átti þegar liðið gerði jafntefli við Tyrkland, 2:2, í undankeppni HM 2026.

Úrslitin tryggðu Evrópumeisturunum beint sæti á heimsmeistaramótinu en Tyrkland hefði þurft að vinna leikinn með sjö mörkum til þess að komast upp fyrir Spánverja í E-riðli.

Spánn hefur nú leikið 31 leik í röð án þess að tapa, sem Ítalía áorkaði einnig á árunum 2018 til 2021.

Spánverjar töpuðu síðast í mars árið 2023, fyrir Skotlandi í undankeppni EM 2024, en fylgdu því eftir með því að vinna mótið í Þýskalandi og eru enn á frábæru skriði.

Í 31 leik hefur Spánn unnið 25 sinnum og gert sex jafntefli.

