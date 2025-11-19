Spenntari fyrir lögfræði en æfingum Guardiola

Han Willhoft-King var gríðarlega efnilegur knattspyrnumaður á sínum tíma en hann lagði skóna á hilluna aðeins 19 ára gamall til að fara í lögfræðinám við Oxford-háskólann.
Hann byrjaði ungur að árum að æfa með aðalliði Tottenham og var keyptur til Manchester City, þar sem hann æfði einnig með aðalliðinu.
Þrátt fyrir það ákvað Willhoft-King að leggja skóna á hilluna á táningsaldri og leggja allt kapp á að læra lögfræði.
„Ég þekki ekki marga sem komast í varalið Manchester City og leggja síðan skóna á hilluna. Mér fannst gaman í fótbolta en mér fannst ég alltaf geta gert eitthvað meira,“ sagði hann við The Guardian.
„Það var gott að æfa með aðalliði Tottenham en að æfa með aðalliði City og sjá Pep. Orkan hans er ótrúleg.
Ég var samt ekki að njóta þess undir lokin og ég sagði nei við nýjum samningi. Mér var farið að leiðast á daginn og Oxford gerði mig spenntan.
Ég hefði getað spilað í neðri deildum Englands en eftir ferilinn, hvað átti ég að gera þá? Ég vildi huga betur að framtíðinni,“ sagði strákurinn ungi.