Stjóri Tottenham styrkir lið í fimmtu deild

Thomas Frank, knattspyrnustjóri enska félagsins Tottenham Hotspur, lætur hluta af ágóða af nýrri bók renna til félags sem leikur í fimmtu efstu deild í Danmörku.
Frank kynnti í dag nýja bók sína, „Dagbok fra Premier League: Historien om Danmarks störste trænernavn,“ sem hann hefur skrifað í samvinnu við Kasper Steenbach. Á íslensku gæti bókin heitið: „Dagbók úr ensku úrvalsdeildinni: Sagan um fremsta þjálfara Danmerkur.“
Kynningin fór fram í höfuðstöðvum Frederiksværk Boldklub, lítils félags í samnefndum bæ á norðurhluta Sjálands.
Frank skýrði þar frá því að það væri sér mikilvægt að geta gefið eitthvað til baka til félagsins þar sem hann ólst upp en hann er æddur og uppalinn í Frederiksværk og lék með liðinu á árunum 1995 til 2004, ásamt því að hefja þar þjálfaraferilinn árið 1995, þegar hann var 22 ára gamall.
Frank tók við liði Tottenham í sumar eftir að hafa stýrt Brentford í sjö ár og náð þar afar athyglisverðum árangri, og þar á undan danska liðinu Bröndby í þrjú ár. Áður var hann um árabil þjálfari yngri landsliða Danmerkur.