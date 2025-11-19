Tveggja vikna fangelsi fyrir dreifingu barnakláms

Norski knattspyrnumaðurinn Andreas Schjelderup var í dag dæmdur í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi fyrir rétti í Kaupmannahöfn fyrir dreifingu barnakláms.
Brjóti Schjelderup af sér næstu tólf mánuði þarf hann að sitja í fangelsi. Auk fangelsisdómsins var hann dæmdur til að greiða allan málskostnað.
Danskir fjölmiðlar höfðu áður skýrt frá því að ónefndur knattspyrnumaður hefði verið ákærður fyrir að deila myndbandi af kynferðislegum toga þar sem í hlut ættu ungmenni undir 18 ára aldri, og að dæmt yrði í málinu í þessum mánuði.
Schjelderup var 19 ára þegar hann deildi myndbandinu til vinar síns á Snapchat. Lék hann þá með Nordsjælland í Danmörku. Nú er Schjelderup leikmaður Benfica í Portúgal.
Hann hafði þegar játað sök og greint frá því hafa áframsent stutt myndskeið til vinar síns, án umhugsunar, og hafi sjálfur ekki verið búinn að horfa á nema fyrstu sekúndurnar af því og ekki vitað „hvernig myndskeiðið þróaðist.“