Ég væri búinn að reka þá báða

Daninn Thomas Gravesen, fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Everton, er allt annað en sáttur með stöðuna á danska landsliðinu í fótbolta.
Danir misstu af sæti á lokamóti HM með tapinu gegn Skotum, 4:2, í undankeppninni og þurfa því að fara í umspil. Gravesen er allt annað en sáttur við það.
„Ég væri búinn að funda með honum og reka hann. Hann á ekki að vera landsliðsþjálfari í mars,“ sagði Gravesen á Viaplay þar sem hann er sérfræðingur.
Brian Riemer þjálfar danska liðið í dag og Peter Møller er aðstoðarþjálfari.
„Ég væri búinn að reka Riemer og ég væri búinn að láta Møller fara með honum. Það á að reka þá báða,“ sagði Gravesen.