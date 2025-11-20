Ellefufaldur meistari er hættur

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Fernandinho skýrði frá því í dag að hann væri endanlega búinn að leggja skóna á hilluna.
Ferdinandinho er orðinn fertugur og lék síðast með Atlético PR í heimalandi sínu. Hann hefur ekkert spilaði tæplega eitt ár og sagði við Globo í dag að hann hefði ekki lengur metnað fyrir því að spila fótbolta.
„Ég átti góðu gengi að fagna í fótboltanum og hef notið þess sem ég hef gert. Nú er kominn tími til að njóta lífsins með fjölskyldunni," sagði hann.
Ferdinandinho varð sex sinnum úkraínskur meistari með Shakhtar Donetsk á árunum 2005 til 2013 og fimm sinnum enskur meistari með Manchester City á árunum 2013 til 2022. Þá lék hann með Brasilíu á heimsmeistaramótunum 2014 og 2018 og spilaði alls 53 landsleiki.