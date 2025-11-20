Spænski knattspyrnumaðurinn Marc Bartra hrósaði brasilíska liðsfélaga sínum Antony í hástert á dögunum.
Bartra og Antony eru liðsfélagar hjá Real Betis á Spáni en Antony gekk til liðs við Real Betis í sumar frá Manchester United.
Brassinn gekk til liðs við United frá Ajax sumarið 2022 fyrir 85 milljónir punda en stóð engan veginn undir þeim væntingum sem gerðar voru til hans á Englandi.
Hann hefur hins vegar fundið sína fjöl á Spáni og skorað fjögur mörk og lagt upp eitt til viðbótar í átta leikjum í spænsku 1. deildinni á tímabilinu en alls eru mörkin orðin sex í öllum keppnum.
„Fótboltinn hérna á Spáni hentar honum mjög vel og það er augljós að honum líður vel hérna,“ sagði Bartra í samtali við spænska fjölmiðilinn Mundo Betis.
„Hann er blanda af Neymar og Cristiano Ronaldo. Hann er með sama hugarfar og Ronaldo, hann vill alltaf vera að bæta sig,“ bætti Bartra við.