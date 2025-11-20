Heimir glímir við Tékka í umspilinu

Írska karlalandsliðið í knattspyrnu, undir stjórn Heimis Hallgrímssonar, mætir Tékklandi í undanúrslitum umspilsins um sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins 2026.
Dregið var í höfuðstöðvum FIFA í Sviss rétt í þessu en hin tvö liðin í riðlinum eru Danmörk og Norður-Makedónía og þau mætast í hinum undanúrslitaleiknum 26. mars.
Sigurliðin í þessum tveimur leikjum mætast síðan í úrslitaleik um sæti á HM þann 31. mars.
Sigurliðið úr leik Tékklands og Írlands fær úrslitaleikinn á heimavelli.
Umspilsriðlarnir fjórir í Evrópu eru þannig skipaðir en þar leika sextán þjóðir um fjögur sæti á HM:
A-riðill:
Ítalía - Norður-Írland
Wales - Bosnía
Sigurvegararnir mætast í úrslitaleik um sæti á HM, Wales eða Bosnía á heimavelli.
B-riðill:
Úkraína - Svíþjóð
Pólland - Albanía
Sigurvegararnir mætast í úrslitaleik um sæti á HM, Úkraína eða Svíþjóð á heimavelli.
C-riðill:
Tyrkland - Rúmenía
Slóvakía - Kósovó
Sigurvegararnir mætast í úrslitaleik um sæti á HM, Slóvakía eða Kósovó á heimavelli.
D-riðill:
Danmörk - Norður-Makedónía
Tékkland - Írland
Sigurvegararnir mætast í úrslitaleik um sæti á HM, Írland eða Tékkland á heimavelli.
Um leið var dregið í umspilinu milli heimsálfa þar sem spilað er um tvö síðustu sætin á HM 2026.
Þar leika sex lið í tveimur riðlum sem drógust þannig:
Riðill 1:
Nýja-Kaledónía - Jamaíka
Sigurliðið mætir Lýðveldinu Kongó í úrslitaleik um sæti á HM.
Riðill 2:
Bólivía - Súrinam
Sigurliðið mætir Írak í úrslitaleik um sæti á HM.