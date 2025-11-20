Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.11.2025 | 12:41 | Uppfært 13:04

Heimir glímir við Tékka í umspilinu

Heimir Hallgrímsson þjálfar karlalandslið Írlands og freistar þess að koma …
Heimir Hallgrímsson þjálfar karlalandslið Írlands og freistar þess að koma því á HM í gegnum umspilið. AFP/Paul Faith

Írska karlalandsliðið í knattspyrnu, undir stjórn Heimis Hallgrímssonar, mætir Tékklandi í undanúrslitum umspilsins um sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins 2026.

Dregið var í höfuðstöðvum FIFA í Sviss rétt í þessu en hin tvö liðin í riðlinum eru Danmörk og Norður-Makedónía og þau mætast í hinum undanúrslitaleiknum 26. mars.

Sigurliðin í þessum tveimur leikjum mætast síðan í úrslitaleik um sæti á HM þann 31. mars.

Sigurliðið úr leik Tékklands og Írlands fær úrslitaleikinn á heimavelli.

Umspilsriðlarnir fjórir í Evrópu eru þannig skipaðir en þar leika sextán þjóðir um fjögur sæti á HM:

A-riðill:
Ítalía - Norður-Írland
Wales - Bosnía
Sigurvegararnir mætast í úrslitaleik um sæti á HM, Wales eða Bosnía á heimavelli.

B-riðill:
Úkraína - Svíþjóð
Pólland - Albanía
Sigurvegararnir mætast í úrslitaleik um sæti á HM, Úkraína eða Svíþjóð á heimavelli.

C-riðill:
Tyrkland - Rúmenía
Slóvakía - Kósovó
Sigurvegararnir mætast í úrslitaleik um sæti á HM, Slóvakía eða Kósovó á heimavelli.

D-riðill:
Danmörk - Norður-Makedónía
Tékkland - Írland 
Sigurvegararnir mætast í úrslitaleik um sæti á HM, Írland eða Tékkland á heimavelli.

Umspilið á milli heimsálfa

Um leið var dregið í umspilinu milli heimsálfa þar sem spilað er um tvö síðustu sætin á HM 2026.

Þar leika sex lið í tveimur riðlum sem drógust þannig:

Riðill 1:
Nýja-Kaledónía - Jamaíka
Sigurliðið mætir Lýðveldinu Kongó í úrslitaleik um sæti á HM.

Riðill 2:
Bólivía - Súrinam
Sigurliðið mætir Írak í úrslitaleik um sæti á HM.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þyngsti dómurinn staðfestur Skiljanlega „stuðandi“ fyrir samfélagið Tilefnið kom á óvart Ákvörðun ESB ekki fordæmisgefandi
Fleira áhugavert
Stjórnvöld ekki varfærin: „Algjörlega fráleitt“ Norlandair að hefja flug til Eyja Mikil kergja og óánægja í Brussel Launaþróun stýrir hjöðnun verðbólgu að miklu leyti