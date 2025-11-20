Krónprinsinn heiðursgestur í Íslendingaslag

Hákon krónprins af Noregi verður viðstaddur bikarúrslitaleik kvenna í fótbolta sem fram fer á Ullevål-leikvanginum í Osló á sunnudaginn kemur.
Þetta tilkynnti norska knattspyrnusambandið á samfélagsmiðlum sínum en í leiknum mætast Rosenborg, sem Selma Sól Magnúsdóttir leikur með, og Vålerenga, sem Arna Eiríksdóttir og Sædís Rún Heiðarsdóttir leika með.
Vålerenga á titil að verja í keppninni en liðið lagði Noregsmeistara Brann í undanúrslitunum á meðan Rosenborg vann öruggan sigur gegn Hönefoss.
Selma Sól hefur hins vegar glímt við meiðsli allt tímabilið og ekkert leikið með Rosenborg á tímabilinu.