Krónprinsinn heiðursgestur í Íslendingaslag

Sædís Rún Heiðarsdóttir varð bikarmeistari með Vålerenga á síðustu leiktíð.
Sædís Rún Heiðarsdóttir varð bikarmeistari með Vålerenga á síðustu leiktíð. Ljósmynd/@VIFDamer

Hákon krónprins af Noregi verður viðstaddur bikarúrslitaleik kvenna í fótbolta sem fram fer á Ullevål-leikvanginum í Osló á sunnudaginn kemur.

Þetta tilkynnti norska knattspyrnusambandið á samfélagsmiðlum sínum en í leiknum mætast Rosenborg, sem Selma Sól Magnúsdóttir leikur með, og Vålerenga, sem Arna Eiríksdóttir og Sædís Rún Heiðarsdóttir leika með.

Vålerenga á titil að verja í keppninni en liðið lagði Noregsmeistara Brann í undanúrslitunum á meðan Rosenborg vann öruggan sigur gegn Hönefoss.

Selma Sól hefur hins vegar glímt við meiðsli allt tímabilið og ekkert leikið með Rosenborg á tímabilinu.

