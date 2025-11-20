Misstu niður góða forystu

Norska Íslendingaliðið Vålerenga tapaði tveimur dýrmætum stigum í gærkvöld þegar það tók á móti St. Pölten frá Austurríki í Meistaradeild kvenna í fótbolta í Ósló.
Vålerenga komst snemma í 2:0 og allt stefndi í öruggan sigur en liðið missti niður forskotið í seinni hálfleik og leikurinn endaði 2:2.
Vålerenga er því með fjögur stig eftir fyrstu fjóra leikina og situr í 11. sæti af 18 liðum en tólf efstu liðin komast áfram úr deildarkeppninni. Nokkrir leikir fara fram í kvöld og norska liðið getur því dottið niður fyrir tólfta sætið þegar tvær umferðir eru eftir.
St. Pölten fékk sitt fyrsta stig eftir að hafa tapað þremur fyrstu leikjunum með samanlagðri markatölu 0:15.
Arna Eiríksdóttir lék allan leikinn í vörn Vålerenga og Sædís Rún Heiðarsdóttir kom inn á sem varamaður á 82. mínútu.
Önnur úrslit í gærkvöld:
Juventus - Lyon 3:3
Wolfsburg - Manchester United 5:2
Arsenal - Real Madrid 2:1
Paris FC - Benfica 2:0
Lyon er efst með tíu stig en Barcelona, Wolfsburg og Manchester United eru með níu stig og Barcelona á leik til góða í kvöld. Síðan koma Chelsea, Real Madrid og Juventus með sjö stig en Arsenal og Bayern München eru með sex stig.
Tveir sannkallaðir stórleikir eru í kvöld þegar París SG mætir Glódísi Perlu Viggósdóttur og samherjum í Bayern München og Chelsea tekur á móti Barcelona.