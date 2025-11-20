Setjum R í staðinn fyrir S

Heimir Hallgrímsson sá til þess að við Íslendingar verðum áfram spenntir fyrir umspili heimsmeistaramótsins í fótbolta þótt íslenska karlalandsliðinu hafi mistekist að komast þangað.
Eyjamaðurinn er þjóðhetja á Írlandi eftir að hafa komið írska landsliðinu í umspilið á ævintýralegan hátt með sigrunum gegn Portúgal og Ungverjalandi.
Nú vill svo skemmtilega til að Írar eru á nákvæmlega sama stað í styrkleikaröðinni og Ísland hefði verið, þegar dregið verður í umspilinu í dag.
Við getum því breytt einum staf, R í staðinn fyrir S, og beðið spennt eftir því hverjum Írar mæti og hverjir möguleika þeirra verða á að komast á HM 2026 en þeir eru í þriðja styrkleikaflokki af fjórum. Sextán lið eru í umspilinu og fjögur þeirra komast á HM.
