Heimir ómyrkur í máli við Englendinginn

Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í fótbolta, varaði arftaka sinn Steve McClaren við að taka við karlalandsliði Jamaíku.
Þetta kemur fram í umfjöllun The Atheltic en Steve McClaren, sem er þaulreyndur enskur þjálfari, hætti á dögunum sem þjálfari Jamaíku eftir að landsliðinu tókst ekki að tryggja sér beint sæti á HM í Norður-Ameríku næsta sumar eftir jafntefli við Curcacao í lokaleik riðilsins.
Heimir Hallgrímsson stýrði Jamaíku frá september 2022 og þar til hann hætti í júlí 2024 en stuttu eftir það tók hann við írska landsliðinu.
McClaren, sem er fyrrverandi þjálfari enska landsliðsins og hefur stýrt Newcastle, Nottingham Forest, Derby og verið aðstoðarþjálfari Manchester United, tók við Jamaíku í september í fyrra.
Samkvæmt frétt Ahtletic hafði McClaren samband við Heimi áður en hann tók við starfinu. Í því samtali á Heimir að hafa sagt við McClaren að hann myndi ekki endast í meira en tvo mánuði í starfi.
McClaren þjálfaði liðið reyndar í 17 mánuði en jamaíska knattspyrnusambandið hefur lengi verið gagnrýnt vegna mikillar pólitíkur og erfiðs vinnuumhverfis.
Jamaíka er á leið í umspil og mætir þar Nýja-Kaledónía. Sigurliðið mætir síðan Lýðveldinu Kongó í úrslitaleik um sæti á HM.