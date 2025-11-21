Neitar að hrósa Heimi – gæti enn verið rekinn

Heimir Hallgrímsson er orðinn einn vinsælasti maðurinn á Írlandi eftir að hann stýrði írska karlalandsliðinu í fótbolta í umspil um sæti á HM.
Írland byrjaði á að vinna Portúgal á heimavelli, 2:0, og sigraði síðan Ungverjaland á útivelli, 3:2, þar sem Troy Parrott skoraði sigurmarkið í uppbótartíma.
Eamon Dunphy, fyrrverandi landsliðsmaður Íra, hefur verið duglegur að gagnrýna Heimi í gegnum tíðina og hann telur Eyjamanninn ekki eiga hrós skilið fyrir árangurinn.
„Ekki að mínu mati. Hann átti einhvern þátt í þessu en hann hefði ekki látið Parrott spila ef Evan Ferguson hefði verið ómeiddur,“ sagði Dunphy í The Tonight Show-þættinum.
„Hann var með Séamus Coleman, sem er frábær leiðtogi, utan hóps fyrir nokkrum vikum. Það má hins vegar hrósa leikmönnum og stuðningsmönnum.
En á Dunphy von á því að Heimir verði rekinn?
„Það gæti verið en ætli það sé ekki ólíklegt núna,“ svaraði sá írski.