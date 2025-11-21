Knattspyrnumaðurinn Kolbeinn Þórðarson var í stóru hlutverki hjá Gautaborg í sænsku úrvalsdeildinni á nýloknu keppnistímabili.
Sérfræðingar netmiðilsins Fotbollskanalen gefa öllum leikmönnum deildarinnar umsagnir og einkunn fyrir frammistöðuna á tímabilinu og þeir hrósa íslenska miðjumanninum fyrir sína frammistöðu.
Hann fær fjögur F í einkunn af fimm mögulegum og umsögnin er á þessa leið:
„Með sínum kraftmikla leikstíl tryggði Íslendingurinn sér á ný sæti í byrjunarliðinu í vor. Hann hefur tekið miklum framförum í sóknarleiknum því hann skoraði átta mörk og átti þrjár stoðsendingar, sem oft réðu úrslitum í leikjum liðsins. Hann er svo sannarlega orðinn uppáhaldsleikmaður stuðningsmanna Gautaborgar.“
Kolbeinn, sem er 25 ára gamall, hefur leikið í tvö og hálft ár með Gautaborg eftir að hafa komið þangað frá Lommel í Belgíu sumarið 2023. Hann á nú að baki 63 leiki í sænsku úrvalsdeildinni og hefur skorað í þeim 11 mörk.
Gamla stórveldið Gautaborg, eina félagið á Norðurlöndum sem hefur unnið Evrópukeppni í karlaflokki, endaði í fjórða sæti deildarinnar sem er besti árangur félagsins í langan tíma.
Margir Íslendingar hafa leikið með félaginu og tveir hafa verið valdir bestu leikmenn þess, Hjálmar Jónsson árið 2007 og Ragnar Sigurðsson árið 2010, en Gautaborg varð einmitt síðast sænskur meistari 2007, þá í átjánda skipti.