Töpuðu fyrstu stigunum á Stamford Bridge

Barcelona tapaði sínum fyrstu stigum í Meistaradeild kvenna í fótbolta í vetur í gærkvöld þegar spænska stórveldið sótti Chelsea heim til Lundúna.
Leiknum á Stamford Bridge lauk með jafntefli, 1:1, og liðin eru þar með bæði taplaus eftir fjórar umferðir en Barcelona og Lyon eru efst í deildarkeppninni með tíu stig og Chelsea er með átta stig í sjötta sætinu eftir tvo sigra og tvö jafntefli.
Á milli þeirra eru Wolfsburg, Manchester United og Bayern München með níu stig.
Ellie Carpenter kom Chelsea yfir á 16. mínútu með miklum þrumufleyg en pólski framherjinn Ewa Pajor jafnaði átta mínútum síðar eftir hornspyrnu.
Harður slagur er um efstu sætin en fjögur efstu liðin fara beint í átta liða úrslit og átta næstu lið fara í umspil um að komast þangað.