Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.11.2025 | 8:20 | Uppfært 11:47

Töpuðu fyrstu stigunum á Stamford Bridge

Lucy Bronze, hinn þrautreyndi bakvörður Chelsea, og hollenska landsliðskonan Esmee …
Lucy Bronze, hinn þrautreyndi bakvörður Chelsea, og hollenska landsliðskonan Esmee Brugts í leiknum í Lundúnum í gærkvöld. AFP/Glyn Kirk

Barcelona tapaði sínum fyrstu stigum í Meistaradeild kvenna í fótbolta í vetur í gærkvöld þegar spænska stórveldið sótti Chelsea heim til Lundúna.

Leiknum á Stamford Bridge lauk með jafntefli, 1:1, og liðin eru þar með bæði taplaus eftir fjórar umferðir en Barcelona og Lyon eru efst í deildarkeppninni með tíu stig og Chelsea er með átta stig í sjötta sætinu eftir tvo sigra og tvö jafntefli.

Á milli þeirra eru Wolfsburg, Manchester United og Bayern München með níu stig.

Ellie Carpenter kom Chelsea yfir á 16. mínútu með miklum þrumufleyg en pólski framherjinn Ewa Pajor jafnaði átta mínútum síðar eftir hornspyrnu.

Harður slagur er um efstu sætin en fjögur efstu liðin fara beint í átta liða úrslit og átta næstu lið fara í umspil um að komast þangað.

