Uppátæki Heimis vakti mikla kátínu

Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í fótbolta, grínaðist við fréttamenn eftir dráttinn í umspili fyrir HM í Norður-Ameríku næsta sumar.
Írland mætir Tékklandi ytra og síðan Danmörku eða Norður-Írlandi heima skyldi liðið vinna Tékka. Með því að vinna báðar viðureignir kemur Írland sér á heimsmeistaramótið.
Heimir er mjög vinsæll á Írlandi eftir að hafa tryggt liðinu sæti í umspilinu með tveimur mögnuðum sigrum á Portúgal heima og Ungverjalandi úti.
Þó hefur það ekki alltaf verið staðan en margir vildu láta Heimi fara þegar Írland tapaði fyrir Armeníu í Armeníu fyrr í undankeppninni.
Heimir var spurður hvort Írar gætu verið jákvæðir fyrir leiknum við Tékka en tékkneska landsliðið rak nýverið Ivan Hasek eftir tap fyrir Færeyjum, 2:1, í Færeyjum.
„Ég meina, við töpuðum fyrir Armeníu og rákum næstum þjálfarann,“ svaraði Heimir á léttu nótunum.
Fréttamennirnir voru kátir með þessi ummæli Heimis og birti Gavin Cooney, blaðamaður The 42, færslu á X um ummæli Heimis. Í athugasemdakerfinu má sjá marga Íra ánægða með svar Heimis.