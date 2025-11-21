Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.11.2025 | 11:25

Uppátæki Heimis vakti mikla kátínu

Heimir Hallgrímsson á blaðamannafundi.
Heimir Hallgrímsson á blaðamannafundi. Ljósmynd/Írska knattspyrnusambandið

Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í fótbolta, grínaðist við fréttamenn eftir dráttinn í umspili fyrir HM í Norður-Ameríku næsta sumar.

Írland mætir Tékklandi ytra og síðan Danmörku eða Norður-Írlandi heima skyldi liðið vinna Tékka. Með því að vinna báðar viðureignir kemur Írland sér á heimsmeistaramótið.

Heimir er mjög vinsæll á Írlandi eftir að hafa tryggt liðinu sæti í umspilinu með tveimur mögnuðum sigrum á Portúgal heima og Ungverjalandi úti.

Allur gangur á þessu

Þó hefur það ekki alltaf verið staðan en margir vildu láta Heimi fara þegar Írland tapaði fyrir Armeníu í Armeníu fyrr í undankeppninni. 

Heimir var spurður hvort Írar gætu verið jákvæðir fyrir leiknum við Tékka en tékkneska landsliðið rak nýverið Ivan Hasek eftir tap fyrir Færeyjum, 2:1, í Færeyjum.

„Ég meina, við töpuðum fyrir Armeníu og rákum næstum þjálfarann,“ svaraði Heimir á léttu nótunum.

Fréttamennirnir voru kátir með þessi ummæli Heimis og birti Gavin Cooney, blaðamaður The 42, færslu á X um ummæli Heimis. Í athugasemdakerfinu má sjá marga Íra ánægða með svar Heimis.

 

