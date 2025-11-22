Bayern München algjörlega óstöðvandi

Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.11.2025 | 17:35

Bayern hefur verið gjörsamlega ósigrandi á þessari leiktíð. AFP/Kan-Josef Hildenbrand

Bayern München fór létt með Freiburg, 6:2, í 11. umferð efstu deildar Þýskalands í knattspyrnu í dag.

Bayern hefur leikið stórkostlega á þessari leiktíð þar sem liðið situr í fyrsta sæti með 31 stig í 11 leikjum og hefur Bayern skorað 41 mark í þessum leikjum og aðeins fengið á sig átta.

Einnig er áhugavert að Bayern hefur ekki tapað leik síðan í júlí, er Paris SG hafði betur á heimsmeistaramóti félagsliða.

Freiburg byrjaði leikinn heldur betur vel þar sem eftir aðeins 17. mínútur var liðið komið í tveggja marka forystu.

Bayern vaknaði þá  til lífs og náði að jafna metin rétt undir lok fyrri hálfleiksins er Lenart Karl og Michael Olise komu boltanum í netið fyrir þýsku risana.

Í seinni hálfleik hélt Bayern áfram að sækja og var það Dayot Upamecano sem kom Bayern yfir á 55. mínútu og bætti Harry Kane við fjórða markinu stuttu seinna.

Harry Kane fagnar fjórtánda marki sínu á þessari leiktíð. AFP/Karl-Josef Hildenbrand

 

Ekki hægði Bayern á sér því á 78. mínútu kom Nicholas Jakcson, lánsmaðurinn frá Chelsea, boltanum í netið og fimm mínútum seinna skoraði Olise seinna mark sitt og sjötta mark Bayern. 

Næsti leikur Bayern er gegn Arsenal í Meistaradeild Evrópu á miðvikudaginn.

 

 

