Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.11.2025 | 18:40

Draumaendurkoma Börsunga á Camp Nou

Þegar var létt yfir Börsungum í dag er þeir sneru …
Þegar var létt yfir Börsungum í dag er þeir sneru aftur á Camp Nou eftir rúm þrjú ár. AFP/Lluis Gene

Barcelona átti í engum vandræðum með að leggja Athletic Bilbao, 4:0, í 13. umferð efstu deildar Spánar í knattspyrnu á Camp Nou í dag.

Barcelona er nú eins og er í efsta sæti deildarinnar með 31 stig, en Real Madrid er jafnt að stigum og á leik til góða.

Var þetta fyrsti leikur Barcelona á Camp Nou í þrjú ár en leikvangurinn var nánast endurbyggður alveg frá grunni.

Það tók heimamenn aðeins fjórar mínútur að skora fyrsta mark leiksins, en það var hann Robert Lewandowski sem gerði það á 4. mínútu. Ferran Torres bætti síðan við öðru marki Barcelona rétt undir lok fyrri hálfleiks.

Fermín Lopez var einnig á skotskónum í dag en hann kom boltanum í netið á 48. mínútu og kom Barcelona þremur mörkum yfir. Stuttu seinna var Oihan Sancet sendur fyrr í sturtu og þurfa því Bilbao að spila manni færri síðasta hálftímann.

Fjórða markið kom svo á 90. mínútu þegar Torres skoraði sitt annað mark eftir sendingu frá Lamine Yamal.

Fleiri urðu mörkin ekki og Barcelona fagnar sigri í endurkomuleik á Camp Nou



Nýi leikvangurinn var vígður með almennilegri flugeldasýningu fyrir leik.
Nýi leikvangurinn var vígður með almennilegri flugeldasýningu fyrir leik. AFP/Josep Lago
mbl.is
Fleira áhugavert
Segir Úkraínu geta átt erfitt val fyrir höndum Fimm ára keppnisbann: „Alvarlegt og úthugsað brot“ Vill lækka greiðslur til handhafa forsetavalds Loka fiskmjölsverksmiðju á Seyðisfirði
Fleira áhugavert
Fimm ára keppnisbann: „Alvarlegt og úthugsað brot“ Fordómar embættismanna útskýri aðgerðaleysi Lögreglan varar við netsvikum í nafni Skattsins Bóluefni víða uppurið