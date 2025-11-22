Draumaendurkoma Börsunga á Camp Nou

Barcelona átti í engum vandræðum með að leggja Athletic Bilbao, 4:0, í 13. umferð efstu deildar Spánar í knattspyrnu á Camp Nou í dag.
Barcelona er nú eins og er í efsta sæti deildarinnar með 31 stig, en Real Madrid er jafnt að stigum og á leik til góða.
Var þetta fyrsti leikur Barcelona á Camp Nou í þrjú ár en leikvangurinn var nánast endurbyggður alveg frá grunni.
Það tók heimamenn aðeins fjórar mínútur að skora fyrsta mark leiksins, en það var hann Robert Lewandowski sem gerði það á 4. mínútu. Ferran Torres bætti síðan við öðru marki Barcelona rétt undir lok fyrri hálfleiks.
Fermín Lopez var einnig á skotskónum í dag en hann kom boltanum í netið á 48. mínútu og kom Barcelona þremur mörkum yfir. Stuttu seinna var Oihan Sancet sendur fyrr í sturtu og þurfa því Bilbao að spila manni færri síðasta hálftímann.
Fjórða markið kom svo á 90. mínútu þegar Torres skoraði sitt annað mark eftir sendingu frá Lamine Yamal.
Fleiri urðu mörkin ekki og Barcelona fagnar sigri í endurkomuleik á Camp Nou