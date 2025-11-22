Íslendingaliðinu skellt á útivelli

Þungt er yfir Íslendingaliðinu Norrköping þar sem liðið mátti þola tap gegn Orgryte á útivelli, 0:3, í umspili um að halda sæti sínu í efstu deild Svíþjóðar í knattspyrnu.
Ísak Andri Sigurgeirsson var í byrjunarliði Norrköping í dag á meðan Jónatan Arnarsson var á varamannabekknum. Arnór Ingvi Traustason var ekki með liðinu í dag.
Það tók ekki langan tíma fyrir Orgryte að koma sér í forystu og var það Daniel Paulson sem gerði það á 10. mínútu leiksins. Noah Christofferson tvöfaldaði síðan forystu Orgryte rétt undir lok fyrri hálfleiks.
Á 55. mínútu leiksins urðu Orgryte manni færri þar sem Jonathan Azulay fékk að lúta sitt seinna gula spjald. Heimamenn létu það hins vegar ekki trufla sig því stuttu eftir það bætti Noah Christofferson við seinna marki sínu og þriðja marki Orgryte.
Seinni leikur liðanna eftir viku og er Norköping heldur betur með bakið upp við vegg.