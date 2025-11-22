Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.11.2025 | 20:10

Stefán með tvennu í stórsigri

Stefán Ingi Sigurðsson hefur verið frábær með Sandefjord á þessari leiktíð. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Stefán Ingi Sigurðsson var maður leiksins í dag með Sandefjord er hann skoraði tvö mörk í stórsigri gegn Stromsgodset, 6:2, í 29. umferð efstu deildar Noregs í knattspyrnu í kvöld.

Sandefjord er nú í 5. sæti deildarinnar með 45 stig þegar þrír leikir eru eftir af tímabilinu. 

Stefán var í byrjunarliði Sandefjord í dag og skoraði fyrsta mark leiksins á fyrstu mínútu leiksins. Stuttu seinna jafnaði Stromsgodset metin en þá skoraði Sandefjord tvö mörk með stuttu millibili þar sem Stefán skoraði þriðja mark Sandefjord.

Stromsgodset náði hins vegar að minnka muninn í eitt mark í lok fyrri hálfleiks, en í seinni gaf Sandefjord í botn og bætti við þremur mörkum og voru lokatölur því 6:2, Sandefjord í vil.

Stefán hefur átt frábært tímabil þar sem hann hefur skorað 15 mörk í 26 leikjum.

 

