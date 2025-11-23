AC Milan hafði betur í nágrannaslagnum

AC Milan hafði betur gegn nágrönnum sínum Inter Mílanó, 1:0, í 12. umferð ítölsku A-deildarinnar í knattspyrnu í Mílanó í kvöld.
AC Milan situr því í öðru sæti deildarinnar með 25 stig á meðan Inter situr í fjórða sæti með 24 stig.
Inter Mílanó óð í færum í leiknum í kvöld á meðan AC Milan lét skyndisóknir duga. Jafnt var í hálfleik en á 54. mínútu átti Alexis Saelemaekers skot í mark Inter. Yan Sommer náði að verja boltann út í teiginn en þar var Christian Pulisic sem potaði boltanum í netið og kom AC Milan í forystu.
Inter reyndi hvað það gat að jafna metin og á 74. mínútu fékkst tækifæri til þess þegar dómari leiksins benti á vítapunktinn. Hakan Calhanoglu steig á punktinn en lét Mike Maignan verja frá sér.
Inter hélt áfram að leita að jöfnunarmarkinu en ekkert gekk og AC Milan fagnar sigri í nágrannaslagnum.