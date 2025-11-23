Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.11.2025 | 20:32

Einum leik frá fyrsta meistaratitlinum í 34 ár

Hilmir Rafn Mikaelsson er leikmaður Viking.
Hilmir Rafn Mikaelsson er leikmaður Viking. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Viking frá Stavanger er skrefi frá norska meistaratitlinum í knattspyrnu eftir sigur gegn Fredrikstad á útivelli í kvöld, 1:0, í 29. og næstsíðustu umferð deildarinnar.

Viking er með 68 stig í efsta sætinu en meistarar Bodö/Glimt eru með 67 stig eftir útisigur á KFUM Ósló á föstudagskvöldið, 2:1.

Hilmir Rafn Mikaelsson, framherji íslenska 21-árs landsliðsins, var ekki í leikmannahópi Viking í kvöld en hann hefur skoraði tvö mörk í 12 leikjum með liðinu í úrvalsdeildinni í ár.

Viking mætir Vålerenga á heimavelli í síðustu umferðinni næsta sunnudag og verður meistari með sigri, eða með því að ná sömu úrslitum og Bodö/Glimt, sem á heimaleik gegn Fredrikstad á sama tíma.

Norsku Víkingarnir geta þar með hreppt sinn fyrsta meistaratitil í 34 ár en félagið varð meistari í áttunda skipti árið 1991.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hefur stigið á ófáar tær Breytingarnar mæltust illa fyrir Neitar öllum tengslum við leyniþjónustuna Vill lækka greiðslur til handhafa forsetavalds
Fleira áhugavert
Breytingarnar mæltust illa fyrir Vill lækka greiðslur til handhafa forsetavalds Neitar öllum tengslum við leyniþjónustuna Fjölskylduhjálpin hættir um áramót