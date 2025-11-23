Einum leik frá fyrsta meistaratitlinum í 34 ár

Viking frá Stavanger er skrefi frá norska meistaratitlinum í knattspyrnu eftir sigur gegn Fredrikstad á útivelli í kvöld, 1:0, í 29. og næstsíðustu umferð deildarinnar.
Viking er með 68 stig í efsta sætinu en meistarar Bodö/Glimt eru með 67 stig eftir útisigur á KFUM Ósló á föstudagskvöldið, 2:1.
Hilmir Rafn Mikaelsson, framherji íslenska 21-árs landsliðsins, var ekki í leikmannahópi Viking í kvöld en hann hefur skoraði tvö mörk í 12 leikjum með liðinu í úrvalsdeildinni í ár.
Viking mætir Vålerenga á heimavelli í síðustu umferðinni næsta sunnudag og verður meistari með sigri, eða með því að ná sömu úrslitum og Bodö/Glimt, sem á heimaleik gegn Fredrikstad á sama tíma.
Norsku Víkingarnir geta þar með hreppt sinn fyrsta meistaratitil í 34 ár en félagið varð meistari í áttunda skipti árið 1991.