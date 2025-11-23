Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.11.2025 | 16:03

Endurkomusigur Villa í Leeds

Morgan Rogers skoraði bæði mörk Villa.
Morgan Rogers skoraði bæði mörk Villa. AFP/Justin Tallis

Aston Villa hafði betur gegn Leeds, 2:1, á útivelli í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Með sigrinum fór Villa upp í 21 stig og í fjórða sæti. Leeds er í 18. sæti, sem er fallsæti, með ellefu stig og fyrir neðan West Ham á markatölu.

Lukas Nmecha kom Leeds yfir á 8. mínútu þegar Ezri Konsa sparkaði boltanum í hann og þaðan fór knötturinn í netið. Reyndist það eina mark fyrri hálfleiks.

Morgan Rogers jafnaði strax á þriðju mínútu seinni hálfleiks og skoraði svo sigurmarkið með fallegri aukaspyrnu á 75. mínútu og þar við sat.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fordómar embættismanna útskýri aðgerðaleysi Borgin borgar 100 milljónir í götunni Breytingarnar mæltust illa fyrir Þrír fluttir með þyrlu gæslunnar til Reykjavíkur
Fleira áhugavert
Breytingarnar mæltust illa fyrir Skipulagðir brotahópar finna alltaf nýjar leiðir Borgin borgar 100 milljónir í götunni Þrír fluttir með þyrlu gæslunnar til Reykjavíkur