Endurkomusigur Villa í Leeds

Aston Villa hafði betur gegn Leeds, 2:1, á útivelli í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Með sigrinum fór Villa upp í 21 stig og í fjórða sæti. Leeds er í 18. sæti, sem er fallsæti, með ellefu stig og fyrir neðan West Ham á markatölu.
Lukas Nmecha kom Leeds yfir á 8. mínútu þegar Ezri Konsa sparkaði boltanum í hann og þaðan fór knötturinn í netið. Reyndist það eina mark fyrri hálfleiks.
Morgan Rogers jafnaði strax á þriðju mínútu seinni hálfleiks og skoraði svo sigurmarkið með fallegri aukaspyrnu á 75. mínútu og þar við sat.