Freyr baðst afsökunar á vandræðalegu kvöldi

Freyr Alexandersson og lærisveinar hans hjá norska liðinu Brann máttu þola stórt tap, 4:0, á útivelli gegn Molde í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöldi.
Staðan í hálfleik var markalaus en Molde raðaði inn mörkunum í seinni hálfleik og var Freyr skiljanlega allt annað en sáttur.
„Það vantaði baráttu, við töpuðum einvígum og ég er mjög svekktur. Ég hef ekki séð þetta áður hjá mínu liði,“ sagði Freyr við norska ríkissjónvarpið eftir leik.
„Menn fóru að fela sig í seinni hálfleik og þeir gáfust upp. Líkamstjáning leikmanna var ekki góð og við gerðum mörg mistök.
Þetta var vandræðalegt og ég bið stuðningsmenn afsökunar, sérstaklega þá sem gerðu sér ferð hingað,“ sagði Freyr.