Fylgist með dómurunum á Stamford Bridge

Íslendingur verður í lykilhlutverki á þriðjudagskvöldið þegar Chelsea tekur á móti Barcelona í sannkölluðum stórleik í Meistaradeild karla í fótbolta á Stamford Bridge í London.
Gylfi Þór Orrason verður dómaraeftirlitsmaður UEFA, Knattspyrnusambands Evrópu, á leiknum og óhætt er að segja að þetta sé eitt af stærri verkefnum sem Íslendingur hefur fengið á þessum vettvangi.
Chelsea er heimsmeistari félagsliða síðan í sumar og afrekaskrá Barcelona þarf ekki að rekja hér.
Gylfi, sem er 66 ára gamall, hefur starfað sem dómaraeftirlitsmaður hjá UEFA um árabil en hann var áður milliríkjadómari og lengi í fremstu röð íslenskra knattspyrnudómara.