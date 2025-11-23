Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.11.2025 | 9:00

Fylgist með dómurunum á Stamford Bridge

Gylfi Þór Orrason að störfum sem dómari fyrr á öldinni.
Gylfi Þór Orrason að störfum sem dómari fyrr á öldinni. mbl.is/Brynjar Gauti

Íslendingur verður í lykilhlutverki á þriðjudagskvöldið þegar Chelsea tekur á móti Barcelona í sannkölluðum stórleik í Meistaradeild karla í fótbolta á Stamford Bridge í London.

Gylfi Þór Orrason verður dómaraeftirlitsmaður UEFA, Knattspyrnusambands Evrópu, á leiknum og óhætt er að segja að þetta sé eitt af stærri verkefnum sem Íslendingur hefur fengið á þessum vettvangi.

Chelsea er heimsmeistari félagsliða síðan í sumar og afrekaskrá Barcelona þarf ekki að rekja hér.

Gylfi, sem er 66 ára gamall, hefur starfað sem dómaraeftirlitsmaður hjá UEFA um árabil en hann var áður milliríkjadómari og lengi í fremstu röð íslenskra knattspyrnudómara.

