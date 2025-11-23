Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.11.2025 | 19:30

Hádramatík í Íslendingaslagnum

Kristall Máni Ingason skoraði í gríðarlega spennandi leik gegn Midtjylland …
Kristall Máni Ingason skoraði í gríðarlega spennandi leik gegn Midtjylland í dag. Eyþór Árnason

Kristall Máni Ingason var á skotskónum í gríðarlega spennandi sigri Sönderjyske gegn Midtjylland, 2:1, í 16. umferð efstu deildar Danmerkur í knattspyrnu í kvöld.

Midtjylland hefði komið sér í efsta sæti deildarinnar með sigri í dag en situr nú í 2. sæti deildarinnar með 32 stig á meðan Sönderjyske situr í 5. sæti með 25 stig. 

Kristall Máni og Daníel Leó Grétarsson voru báðir í byrjunarliði Sönderjyske í dag á meðan Elías Rafn Ólafsson var á milli stanganna hjá Midtjylland.

Midtjylland komst yfir á 14. mínútu leiksins en stuttu seinna jafnaði Kristall Máni metin. Staðan var jöfn alveg þangað til á 9. mínútu uppbótartíma þar sem Sönderjyske fékk vítaspyrnu.

Lirim Qamili steig á punktinn og skoraði á 10. mínútu uppbótartíma og tryggði Sönderjyske sigurinn.

Kristall Máni hefur nú skorað fimm mörk og gefið eina stoðsendingu á þessari leiktíð með Sönderjyske.

 

mbl.is
