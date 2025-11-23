Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.11.2025 | 21:55 | Uppfært 22:11

Hákon kom inn af bekknum og sneri leiknum við

Hákon breytti leiknum er hann kom inn af varamannabekk Lille í kvöld.
Hákon breytti leiknum er hann kom inn af varamannabekk Lille í kvöld. AFP/Francois Lo Presti

Hákon Arnar Haraldsson átti stóran þátt í endurkomusigri Lille gegn París FC, 4:2, í 13. umferð efstu deildar Frakklands í knattspyrnu í kvöld.

Lille er nú í fjórða sæti frönsku deildarinnar með 23 stig.

Hákon byrjaði á varamannabekk Lille í dag og var staðan 1:1 þegar hann kom til sögu á 61. mínútu. París hafði komst í forystu á 11. mínútu leiksins en rétt undir lok fyrri hálfleiks jafnaði Olivier Giroud metin fyrir Lille.

Hákon var virkilega öflugur sóknarlega og olli miklum vandræðum fyrir París. Á 77. mínútu kom Giroud Lille yfir og stuttu seinna bætti Aissa Mandi við þriðja marki Lille. 

París reyndi hvað það gat að koma til baka og bætti við marki rétt undir lok leiksins, en á 6. mínútu uppbótartíma fékk Lille víti þar sem Marius Broholm gulltryggði Lille sigurinn.

 

