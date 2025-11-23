Hituðu upp í Istanbúl fyrir Íslandsferðina

Logi Tómasson og samherjar hans í Samsunspor hituðu upp fyrir Íslandsheimsóknina í vikunni með því að gera jafntefli á útivelli við Besiktas í Istanbúl, 1:1, í tyrknesku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.
Logi lék allan leikinn með Samsunspor sem mætir Breiðabliki á Kópavogsvellinum á fimmtudagskvöldið í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.
Samsunspor er í fjórða sæti með 24 stig, á eftir Galatasaray með 32 stig, Fenerbahce með 28 og Trabzonspor með 25 stig.
Andri Fannar Baldursson lék allan leikinn með Kasimpasa sem vann góðan útisigur á Alanyaspor, 2:1, og lyfti sér upp í þrettánda sætið af átján liðum í deildinni.