Landsliðskonurnar fögnuðu bikarmeistaratitli

Arna Eiríksdóttir, lengst til vinstri, fagnar marki í dag.
Arna Eiríksdóttir, lengst til vinstri, fagnar marki í dag. Ljósmynd/Vålerenga

Vålerenga er norskur bikarmeistari í fótbolta eftir sigur á Rosenborg, 2:0, í bikarúrslitum í dag. Liðið varð einnig bikarmeistari á síðasta ári. 

Arna Eiríksdóttir lék allan leikinn með Vålerenga og Sædís Rún Heiðarsdóttir lék fyrri hálfleikinn. Sædís nældi sér í gult spjald á 41. mínútu en hún hefur nú orðið bikarmeistari tvö fyrstu árin sín í atvinnumennsku, ásamt því að verða norskur meistari með liðinu í fyrra.

Selma Sól Magnúsdóttir lék ekki með Rosenborg en hún hefur verið frá keppni allt þetta keppnistímabil vegna meiðsla.

Vålerenga hafnaði í öðru sæti norsku úrvalsdeildarinnar í ár, sjö stigum á eftir Brann. Næst á dagskrá hjá liðinu er heimaleikur við París FC í Meistaradeildinni.

