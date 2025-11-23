Landsliðskonurnar fögnuðu bikarmeistaratitli

Vålerenga er norskur bikarmeistari í fótbolta eftir sigur á Rosenborg, 2:0, í bikarúrslitum í dag. Liðið varð einnig bikarmeistari á síðasta ári.
Arna Eiríksdóttir lék allan leikinn með Vålerenga og Sædís Rún Heiðarsdóttir lék fyrri hálfleikinn. Sædís nældi sér í gult spjald á 41. mínútu en hún hefur nú orðið bikarmeistari tvö fyrstu árin sín í atvinnumennsku, ásamt því að verða norskur meistari með liðinu í fyrra.
Selma Sól Magnúsdóttir lék ekki með Rosenborg en hún hefur verið frá keppni allt þetta keppnistímabil vegna meiðsla.
Vålerenga hafnaði í öðru sæti norsku úrvalsdeildarinnar í ár, sjö stigum á eftir Brann. Næst á dagskrá hjá liðinu er heimaleikur við París FC í Meistaradeildinni.