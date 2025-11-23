Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.11.2025 | 22:15 | Uppfært 22:52

Madrid slapp naumlega með jafntefli

Kylian Mbappé og félagar voru ekki sáttir með úrslit kvöldsins.
Real Madrid kom sér naumlega upp í fyrsta sætið með jafntefli gegn Elche, 2:2, í 13. umferð 1. deildar Spánar í knattspyrnu í kvöld.

Real Madrid er nú í efsta sæti deildarinnar með 32 stig á meðan erkifjendurnir í Barcelona sitja í 2. sæti með 31 stig.

Jafnt var í hálfleik en bæði lið sóttu vel og áttu bæði mörg fín færi. Elche komst síðan yfir á 53. mínútu eftir skemmtilegt spil inni í teig Madrid. Dean Huijsin jafnaði síðan metin er hann kom boltanum í netið á 78. mínútu.

Stuttu seinna var það Alvaro Rodriguez sem keyrði upp að marki Madrid og laumaði boltanum fram hjá Tibout Courtois og kom Elche aftur í forystuna en aðeins tveimur mínútum seinna jafnaði Jude Bellingham metin á ný fyrir Real Madrid.

Bæði lið sóttu og sóttu en ekkert gekk að koma boltanum í netið og jafntefli niðurstaðan.

