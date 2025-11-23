Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.11.2025 | 13:59

Myndskeið: Magnað mark hélt möguleikunum opnum

Son Heung-min, fyrrverandi leikmaður Tottenham á Englandi, skoraði stórbrotið jöfnunarmark fyrir Los Angeles FC í úrslitakeppninni um bandaríska meistaratitilinn í knattspyrnu í nótt.

Los Angeles sótti þá heim kanadíska liðið Vancouver Whitecaps í fyrsta leik átta liða úrslitanna. Vancouver komst í 2:0 en Son minnkaði muninn fyrir LA um miðjan síðari hálfleik.

Þegar komið var fram á fimmtu mínútu í uppbótartíma jafnaði svo Suður-Kóreumaðurinn snjalli beint úr aukaspyrnu, 2:2.

Eftir framlengingu þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni en þar brást Son bogalistin af vítapunktinum þegar hann skaut í stöng. Vancouver vann að lokum 4:3 og er komið í undanúrslit.

En aukaspyrnumarkið frá Son er svo sannarlega eitthvað fyrir augað eins og sjá má í myndskeiðinu:

