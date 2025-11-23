Myndskeið: Ronaldo skoraði lygilegt hjólhestaspyrnumark

Cristiano Ronaldo skoraði ótrúlegt mark úr hjólhestaspyrnu í stórsigri Al Nassr gegn Al Khaleej, 4:1, í 9. umferð efstu deildar Sádí Arabíu í knattspyrnu í kvöld.
Al Nassr er í efsta sæti deildarinnar með fullt hús stiga.
Al Nassr var tveimur mörkum yfir í hálfleik, þar sem Joao Felix og Wesly skoruðu með stuttu millibili. Sadió Mané skoraði síðan þriðja mark Al Nassr í seinni hálfleik en á 6. mínútu uppbótartíma var komið að Ronaldo.
Þá kom sending frá hægri kantinum sem virtist vera að stefna langt yfir Ronaldo. Ronaldo lét það ekki trufla sig og stökk upp í loftið og smellhitti boltann sem söng í netinu. Hægt er að sjá myndbandið hér fyrir neðan.
Call it skill, call it instinct… we call it Ronaldo 🐐💛 pic.twitter.com/diFN85oBCI— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 23, 2025