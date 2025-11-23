Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.11.2025 | 21:35

Myndskeið: Ronaldo skoraði lygilegt hjólhestaspyrnumark

Cristiano Ronaldo skoraði ótrúlegt mark í kvöld.
Cristiano Ronaldo skoraði ótrúlegt mark í kvöld. AFP/Fayez Nureldine

Cristiano Ronaldo skoraði ótrúlegt mark úr hjólhestaspyrnu í stórsigri Al Nassr gegn Al Khaleej, 4:1, í 9. umferð efstu deildar Sádí Arabíu í knattspyrnu í kvöld. 

Al Nassr er í efsta sæti deildarinnar með fullt hús stiga. 

Al Nassr var tveimur mörkum yfir í hálfleik, þar sem Joao Felix og Wesly skoruðu með stuttu millibili. Sadió Mané skoraði síðan þriðja mark Al Nassr í seinni hálfleik en á 6. mínútu uppbótartíma var komið að Ronaldo.

Þá kom sending frá hægri kantinum sem virtist vera að stefna langt yfir Ronaldo. Ronaldo lét það ekki trufla sig og stökk upp í loftið og smellhitti boltann sem söng í netinu. Hægt er að sjá myndbandið hér fyrir neðan.

mbl.is
