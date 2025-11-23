Sætur sigur í borgarslagnum

Hinn kornungi Viktor Bjarki Daðason tók þátt í sætum sigri FC Köbenhavn á grönnum sínum og erkifjendum í Bröndby í dag þegar liðin mættust í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta á Parken í Kaupmannahöfn í dag.
FCK vann leikinn, 1:0, með vítaspyrnu sem Jordan Larsson skoraði úr á 70. mínútu. Viktor Bjarki, sem er aðeins 17 ára, kom inná hjá FCK á 87. mínútu og hefur nú komið við sögu í fimm síðustu leikjum liðsins í deildinni, auk Evrópuleikja.
Rúnar Alex Rúnarsson var sem fyrr í hlutverki varamarkvarðar FC Köbenhavn.
Sigurinn var liðinu afar dýrmætur því með honum nær FCK að halda í við efstu liðin í deildinni. AGF er óvænt á toppnum með 34 stig, Midtjylland er með 32, Bröndby 31 og FC Köbenhavn 28 stig í fjórða sætinu. Midtjylland á leik til góða gegn Sönderjyske á útivelli síðar í dag.