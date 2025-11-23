Sama siglingin á Bayern

Þýskalandsmeistarar Bayern München héldu áfram sigurgöngu sinni í 1. deild kvenna í fótboltanum í dag og unnu Hoffenheim örugglega á útivelli, 5:1.
Liðið lenti þó undir og staðan var 1:1 í hálfleik en eftir að leikmaður Hoffenheim fékk rautt spjald í lok fyrri hálfleiks átti liðið aldrei möguleika í þeim síðari.
Bayern er því áfram með sex stiga forskot á Wolfsburg á toppi deildarinnar og er með 31 stig eftir fyrstu ellefu umferðirnar en Wolfsburg er með 25.
Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði Bayern var á meðal varamanna að þessu sinni en kom inn á eftir 75 mínútna leik og var aðeins tvær mínútur að krækja sér í gult spjald.
Momoko Tanikawa skoraði tvö marka Bayern og lagði eitt upp en Georgia Stanway, Alara Sehitler og Arianna Caruso skoruðu hin mörkin.
Wolfsburg vann RB Leipzig á útivelli, 3:1, þar sem Emilía Kiær Ásgeirsdóttir spilaði fyrri hálfleikinn með Leipzig, sem er með 13 stig í níunda sæti af fjórtán liðum.
Ingibjörg Sigurðardóttir lék allan leikinn með Freiburg sem vann Jena 3:0 og er með 19 stig í fjórða sæti.
Sandra María Jessen lék allan leikinn með Köln sem gerði jafntefli, 1:1, við Werder Bremen á útivelli í kvöld. Köln er með 15 stig í áttunda sæti.