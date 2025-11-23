Skoraði í fimm marka sigri

Viðar Ari Jónsson skoraði fyrsta mark HamKam í dag þegar lið hans vann stórsigur á Haugesund, 5:0, í næstsíðustu umferð norsku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu.
Viðar skoraði strax á 6. mínútu, sitt þriðja mark í deildinni á þessu tímabili, og mörkin voru orðin fimm áður en flautað var til hálfleiks.
Ekkert var skorað í síðari hálfleik. Viðar lék allan leikinn og lið hans er í 11. sæti af sextán liðum fyrir lokaumferðina og endanlega öruggt með að lenda ekki í umspili um áframhaldandi sæti.
Haugesund er löngu fallið, ásamt Strömsgodset, og situr á botninum með aðeins 9 stig úr 29 leikjum.
Bryne endar í fjórtánda og þriðja neðsta sætinu og þarf að fara í umspil um sæti í úrvalsdeildinni, þar sem það mætir annað hvort Íslendingaliðinu Aalesund eða Kongsvinger.