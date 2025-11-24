Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.11.2025 | 19:52

Á flugi með Fabregas við stjórnvölinn

Cesc Fabregas fagnar eftir sigur Como gegn Juventus fyrr í …
Cesc Fabregas fagnar eftir sigur Como gegn Juventus fyrr í vetur. AFP/Piero Cruciatti

Óvænt velgengni Como í ítölsku A-deildinni í knattspyrnu hélt áfram í kvöld þegar liðið vann stórsigur gegn Torino á útivelli, 5:1.

Cesc Fabregas, fyrrverandi leikmaður Arsenal, Chelsea og Barcelona, er knattspyrnustjóri Como sem hefur aðeins tapað einum af fyrstu tólf leikjum sínum í deildinni í vetur og er nú í sjötta sæti.

Hollendingurinn Jayden Addai skoraði tvö marka liðsins en Como hefur aðeins fengið á sig sjö mörk í fyrstu tólf leikjum tímabilsins. Aðeins toppliðið Roma hefur fengið á sig færri mörk.

Como er með 21 stig, sex stigum á eftir Roma og er m.a. stigi fyrir ofan stórveldið Juventus.

Í fyrra var liðið nýliði í deildinni og hafnaði þá í tíunda sæti.

Fabregas kom til Como sem leikmaður í B-deildinni í ágúst 2022 og lagði skóna á hilluna vorið eftir. Um sumarið tók hann við sem unglinga- og varaliðsþjálfari, tók við sem aðstoðarþjálfari í nóvember 2023 og síðan sem knattspyrnustjóri sumarið 2024.

mbl.is
Fleira áhugavert
Færðust nær samstöðu um tillögurnar Eldri borgarar fá nær skilyrðislaust dvalarleyfi Vill lækka greiðslur til handhafa forsetavalds Aðgerðir við Sigöldu á ís eftir úrskurð
Fleira áhugavert
Athugasemd frá menntamálaráðherra Mikil ásókn: Sumir ganga ansi langt Vill lækka greiðslur til handhafa forsetavalds „Má reikna með hvelli á fimmtudaginn“