Á flugi með Fabregas við stjórnvölinn

Óvænt velgengni Como í ítölsku A-deildinni í knattspyrnu hélt áfram í kvöld þegar liðið vann stórsigur gegn Torino á útivelli, 5:1.
Cesc Fabregas, fyrrverandi leikmaður Arsenal, Chelsea og Barcelona, er knattspyrnustjóri Como sem hefur aðeins tapað einum af fyrstu tólf leikjum sínum í deildinni í vetur og er nú í sjötta sæti.
Hollendingurinn Jayden Addai skoraði tvö marka liðsins en Como hefur aðeins fengið á sig sjö mörk í fyrstu tólf leikjum tímabilsins. Aðeins toppliðið Roma hefur fengið á sig færri mörk.
Como er með 21 stig, sex stigum á eftir Roma og er m.a. stigi fyrir ofan stórveldið Juventus.
Í fyrra var liðið nýliði í deildinni og hafnaði þá í tíunda sæti.
Fabregas kom til Como sem leikmaður í B-deildinni í ágúst 2022 og lagði skóna á hilluna vorið eftir. Um sumarið tók hann við sem unglinga- og varaliðsþjálfari, tók við sem aðstoðarþjálfari í nóvember 2023 og síðan sem knattspyrnustjóri sumarið 2024.